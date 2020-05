Straatbeeld: Heuvel vol terrasjes, passen en meten

Waarom nu al? Marc Janssens van The Talk moet lachen. ,,Omdat het veel werk is. En nee we verwachten niet dat we dit weekend al open mogen, dat zal toch echt die maandag worden.” Op maandag 1 juni vanaf 12 uur gaat de horeca - onder strikte voorwaarden - weer open.



Om de horecabazen te helpen, wil de gemeente meer openbare ruimte voor terrassen beschikbaar stellen. Hoe dat er precies uit gaat zien wordt later deze week bekendgemaakt. Het wordt nog een pittige opgave om de verwachte drukte (er is lekker weer voorspeld) in goede banen te leiden.



Ook een Straatbeeld? Mail naar b.vermeer@bd.nl, of mention @BDStadsgezicht op Twitter