Straatbeeld: Lang leve de lente in het Tivolipark

Meldingen illegale prostitu­tie fors gestegen: ‘Controles, maar niet om sekswerker op te jagen’

7:05 TILBURG - In Tilburg bleken bij recente prostitutiecontroles elf sekswerkers illegaal aan het werk te zijn. Vanwege de coronaregels mogen ze niet werken. ,,We kunnen het niet staven, maar hebben wel de indruk dat er daardoor meer sprake is van illegale prostitutie", zegt een woordvoerster van de gemeente. Bij Meld Misdaad anoniem komen er veel meer meldingen over binnen.