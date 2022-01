Straatbeeld: Lichtgevende 013 om in te zitten

De ‘013' kan verschillende kleuren krijgen: roze met Roze Maandag bijvoorbeeld of groenoranje met carnaval. De lichtgevende cijfers - ze vormen het kengetal van de stad, al is het de vraag of de selfie-generatie daar weet van heeft - zijn een experimentje van de gemeente.



Die probeert al een paar jaar op allerlei plekken in de stad met kleine ingrepen het openbaar gebied aantrekkelijker te maken.



Zo kreeg de stad veel muurschilderingen, die goed in de smaak vallen bij het publiek, maar ook pop-up parkjes en reusachtige (houten) eekhoorns in de berm van de Bredaseweg. ,,Zaken die uniek en onverwacht zijn, waar mensen blij van worden en die de trots op Tilburg vergroten”, vertelt een woordvoerder.



De ‘013' blijft er drie maanden staan en verhuist dan naar een andere locatie. Inwoners kunnen meedenken over een geschikte andere plek.