Straatbeeld: Midi fini (zo goed als)

Personeel failliet groenbe­drijf Van Esch ligt goed in de markt

14:32 BERKEL-ENSCHOT - De kans is groot dat minstens een groot deel van het personeel van de Van Esch Groep aan het werk blijft. Meerdere partijen zijn in de markt om medewerkers en projecten van het groenbedrijf in Berkel-Enschot over te nemen. Dat werd vorige week door de rechtbank in Breda failliet verklaard.