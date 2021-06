Straatbeeld: Momo verdwijnt voor De Bankier

De Amerikaanse artiest Momo maakte in 2011 de grote schildering op de zijkant van het toenmalige Huis van de Wereld. Momo werd uitgenodigd door Festival Incubate, onder meer omdat de stad nog te weinig street art telde. ‘Afbeeldingen gingen de hele wereld over omdat Momo een hele grote naam is. Hopelijk gaan Tilburgers de bijzonderheid ook eens ontdekken’, zei Incubate-organistor Joost Heijthuijsen een jaar later .

Het duurt niet lang meer voor er van Momo niets over is: de sloop van het pand is in volle gang. Op de locatie komt De Bankier te staan, een 76 meter hoge woontoren met luxe stadsappartementen. De bouw duurt in ieder geval nog tot begin 2023.