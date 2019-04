Straatbeeld: Onbewaakte O's onteerd

In verschillende straten zijn de O's van roze umlauten en umlautjes voorzien. Van vandalisme is niet echt sprake, streetart eerder: de roze umlauten zijn er opgeplakt en vrij makkelijk te verwijderen. De bende/maniak - want zo noemen we het hier maar even - is goed voorbereid: er worden grote, kleine en heel kleine umlauten gebruikt. Al naar gelang de omvang van de O in kwestie.