Straatbeeld: Ook de Kruidenbuurt kleurt er mooi van op

,,Het gaat over verzoening en smaken die verschillen”, zegt Moorman die afgelopen maandag aan de schildering begon. ,,Verschillende smaken die bij elkaar komen in deze soms wat gepolariseerde tijd.” De smaken verwijzen ook naar de kruiden van de Kruidenbuurt. Hij gaat er - zoals vaker in zijn werk - dubbelzinnig mee te werk. ,,Deze muurschildering is open voor interpretatie.”



Moorman put onder meer inspiratie uit het werk van vormgevers uit de Flowerpower-tijd. En: ,,Een schildering is van nature statisch, maar ik probeer er perspectief en beweging in te verwerken.”