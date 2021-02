Straatbeeld: Tabee iglo & ‘avondklokschaatsen’

,,Het bleef toch allemaal niet zo lang staan”, zegt Stef van der Linden. De iglo - die net na de sneeuwval in Tilburg werd gebouwd - legt het helaas al af. Gehoopt werd dat ‘ie het nog weken zou uithouden. Bonusdochter Noralie (11) en een meisje verderop uit de straat staken de sneeuwhut in elkaar.



Buurvrouw Ursula en Stef moesten het afmaken: ,,Want kou en sneeuw, zo leuk is dat nu ook weer niet.” Met een cakeblik bakten ze ‘bakstenen’ van sneeuw. ,,Het is wel een echte, binnen is het stukken warmer dan buiten.”



Er komen lente-achtige temperaturen aan. Met het verdwijnen van de kou verzuchten we: gelukkig hebben we de foto's nog. Zoals van het ‘nachtschaatsen’ op de Kromhoutpark. Of beter: ‘avondklokschaatsen’, een laatste ronde om half 9 even voor de avondklok. Karlijne van der Kooij, ze woont er in de buurt, schoot er een foto van.