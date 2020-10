Straatbeeld: Wéér een gigant in Tilburg

Stefan Thelen, werkzaam onder de naam Super A, legde maandag de laatste hand aan het werk waar katoenplanten en Doornroosje verwijzen naar het textielverleden van de stad (Doornroosje prikt zich aan een spinnewiel). In het pand waar het werk op verscheen wonen ouderen. Die vroegen Super A om ook natuur in zijn kunstwerk op te nemen.



En zo zag het er eerst uit.



Het is de zesde muurschildering die op uitnodiging van de gemeente in Tilburg opduikt, aan nummer zeven wordt nog druk gewerkt door Paul Watty. De gemeente experimenteert dit jaar met muurschilderingen in de stad, de afgelopen maanden dook de ene na de andere op. Het werk van Super A ligt om de hoek van het vorige werk, ook aan de Tjeuke Timmermansstraat. Dat is ook een gigant.



