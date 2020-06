Straatpiraat: Tilburgse straten maken radio

Radio Straatpiraat trekt Tilburgse wijken in om liedjes en de bijbehorende verhalen van buurtbewoners te verzamelen.Die verhalen kunnen gaan over het allereerste singletje, de eerste download, muziek die doet denken aan de eerste verliefdheid of de eerste vakantie zonder ouders.

Live radio

Aan het einde van de dag is een radio-uitzending die in de wijk wordt gemaakt. De uitzending is live te beluisteren via internet, maar ook in de straat via luisterzuilen. Buurtbewoners kunnen samen naar de uitzending luisteren.

Met muziek wil Tilburg Cowboys mensen verbinden. ,,Als je weet dat je buurman van twee huizen verder fan is van dezelfde band als jij, heb je wat om over te praten, de volgende keer dat je hem tegen komt. Muziek is een universele taal. Zeker tijdens de corona-epidemie is het fijn om herinneringen te delen en met elkaar te genieten van muziek.”

Vijf straten

Tilburg Cowboys is op zoek naar straten in Tilburg die mee willen werken aan een uitzending van Radio Straatpiraat. Uit de aanmeldingen worden vijf straten gekozen. De uitzenddagen zijn op 1, 2, 7, 8 en 9 juli.

Kermisprijzen

Tilburg Cowboys is bekend van projecten als Kermisprijzen, Ruilkraam, Straatfiets, de Niet Thuis Huizen, Het Sterkste verhaal van Nederland of het wereldwijde Human Rights Tattoo, allemaal interactieve projecten met een sociale inslag.