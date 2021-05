Straatroof in Rijen: één verdachte gepakt, mogelijk nog drie betrokkenen

Beschilder­de Tilburgse steentjes maken iedereen blij

5 mei TILBURG - In korte tijd is het beschilderen van stenen in alle soorten, maten en kleuren en deze ergens in de natuur wegleggen populair geworden. In de regio Tilburg zijn er vele honderden beschilderd, verstopt, gevonden en weer teruggelegd in de natuur. Makers, verspreiders en vinders vinden elkaar in de facebookgroep Kei013. Die facebookgroep groeit als kool en telt inmiddels 1100 leden.