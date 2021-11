Straatroven in onder meer Den Bosch en Oss met veel impact voor slachtoffers: man (24) aangehouden

DEN BOSCH - Een 24-jarige man uit Soest is woensdag aangehouden voor vier straatroven en pogingen daartoe in Den Bosch, Oss, Dorst en Rijen. Die vonden plaats eind 2020. Uit onderzoek van de politie blijkt dat hij niet de enige was, naar zijn handlangers wordt nog gezocht.

De straatroven vonden alle vier plaats in december 2020, over een tijdsbestek van zes dagen. In alle gevallen ging het om straatroven of pogingen bij afspraken waarbij een telefoon werd gekocht of aangeboden. Volgens de politie hadden de straatroven grote impact op de slachtoffers.

Straatroof Den Bosch

Op 10 december dacht een man op de Icarusstraat in Den Bosch zijn telefoon te verkopen. Helaas hadden de mensen met wie hij had afgesproken andere plannen. Ze beroofden de man van zijn telefoon en betaalpassen.

Op 12 december gebeurde bijna exact hetzelfde op de Gerrit van Veenstraat in Oss. Alleen die keer wist het slachtoffer van de verdachten te vluchten zonder dat er iets werd gestolen.

Slachtoffer mishandeld

Op de Elzent in Dorst maakten de verdachten een afspraak met een verkoper. Eenmaal daar aangekomen besprongen ze het slachtoffer, waar hij of zij op de grond is mishandeld. Het slachtoffer begon te schreeuwen waardoor de daders zich zonder buit uit de voeten maakten.

De laatste bekende straatroof was op 16 december op de Spoorlaan Zuid in Rijen. Daar werd met geweld een man beroofd van geld dat eigenlijk bedoeld was voor de aankoop van een nieuwe telefoon. De politie is nog op zoek naar meerdere verdachten.



