Straatrover wil Tilburgse vrouw fiets vergoeden, ‘Ik schaam me kapot’

De vrouw fietste over de Korvelseweg toen de grote Henk M. voor haar stond. Hij trok haar mee naar het Fokkerpad en beroofde ze van haar fiets en de 25 euro die in haar portemonnee zat. De vrouw had bij de politie verklaard dat dat met geweld gebeurde. Zo zou Henk haar aan haar haren de struiken in hebben gesleurd, het neppistool op haar hoofd gezet en bovenop haar zijn gaan zitten.



In de bekentenis van de man, marginaliseerde hij dat geweld. Hij zou haar bij de pols hebben gepakt en het pistool alleen hebben laten zien. ,,Ze had wel gedronken, dus misschien is het in haar beleving anders gegaan'', verklaarde M. de verschillen tussen haar verklaring en die van hemzelf.