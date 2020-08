Straf voor trekkerongeluk Hilvarenbeek blijft uit: ‘Dat heeft geen zin’

BREDA\HILVARENBEEK - De 51-jarige trekkerrijder uit Eersel die in oktober 2018 in Hilvarenbeek over een bromfietser reed, krijgt geen straf. Hij is door de rechtbank in Breda wel veroordeeld voor het veroorzaken van gevaar op de weg.

,,De vraag is welk doel het opleggen van een straf of maatregel kan hebben'', vonniste de rechtbank. De bestuurder van de trekker sloeg af van de Diessenseweg naar de Groenendaal. Omdat hij toen nog even moest wachten op een vrachtauto die uit het smalle straatje kwam, zag hij een kruisende bromfietser over het hoofd. Toen hij wegreed, lag ineens de bromfietser onder zijn tractor. De bromfietser brak dertien ribben, brak zijn bekken aan twee kanten, net als zijn rechterbeen en een rugwervel.

Geschrokken

Volgens de rechtbank had de man wel beter moeten kijken en is hij dus schuldig aan het veroorzaken van gevaar op de weg, een overtreding. Daar krijgt hij geen straf voor. ,,De verdachte is zeer geschrokken en heeft meteen een volledige verklaring afgelegd. Ook gaf hij blijk van grote zorgen over de toestand van het slachtoffer en zei hij dat hij liever mee was gegaan naar het ziekenhuis dan naar het politiebureau'', motiveerde de rechtbank het niet opleggen van een straf. Tijdens de zitting heeft de man ook veel berouw getoond en gezegd dat zijn houding logisch is. ,,Het kan ook mijn kinderen overkomen'', zei hij.

,,De rechtbank heeft geen reden om te twijfelen en dan is de vraag welk doel het opleggen van een straf of maatregel nog kan hebben.'' Dat is ook omdat het ongeluk al zo lang geleden gebeurde en omdat de man geen strafblad heeft. Tegen de man was 90 uur taakstraf en een voorwaardelijk rijverbod van een halfjaar geëist.