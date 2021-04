Strafrechtelijk veroordeeld of niet, bijzonder rijverbod blijft intact voor Tilburger die verdacht werd van drugsdealen

Stevige middenstan­der en VVD-man Ben Lambers overleden

25 april TILBURG - Een man van statuur en postuur, en nooit bang voor het verkondigen van een eigen mening. In Tilburg is middenstandsvoorvechter en voormalig VVD-wethouder Ben Lambers overleden. Dat heeft zijn familie een week na zijn uitvaart bekendgemaakt. Lambers is langdurig ziek geweest, hij werd 89 jaar.