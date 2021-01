Strafzaak geseponeerd: Vrouw (22) uit Tilburg niet betrokken bij terroristische organisatie IS

TILBURG - Een strafzaak tegen een vrouw (22) uit Tilburg, die werd verdacht van deelname aan de terroristische organisatie IS, is geseponeerd. Het politieonderzoek heeft geen bewijs opgeleverd voor haar verblijf in Syrië of deelname aan IS in Turkije.

De vrouw vertrok in 2017 richting Turkije. De politie onderzocht of zij vanuit daar is doorgereisd naar het strijdgebied van IS in Syrië of dat zij anderszins had deelgenomen aan de terreurbeweging, maar dan in Turkije. Daar blijkt geen sprake van te zijn. Zelf sprak ze alle aantijgingen tegen, wat nu bevestigd wordt in het politieonderzoek.

In Turkije is ze getrouwd met een Syrische man, met wie zij een kind kreeg. Deze man is door de Turkse autoriteiten eerder aangehouden in verband met deelname aan IS. Hij zou logistieke handelingen verrichten ten behoeve van IS, vanuit Turkije.

Onderzoek afgerond

Het politieonderzoek betreffende de 22-jarige vrouw uit Tilburg, waarin de bevindingen van de Turkse autoriteiten zijn betrokken, is afgerond. In het onderzoek wordt de verklaring van de vrouw bevestigd. Daarmee is de zaak geseponeerd en is de kous af.