Straks nooit meer zoeken naar een plek: eerste deel nieuwe (luxe) fietsenstalling station Tilburg staat

Twee verdiepingen vol fietsen. Je kunt er je bakfiets kwijt, de elektrische fiets opladen. Met het schuine rolpad omhoog naar de eerste verdieping. Er komt een groen dak op te liggen (met mos) en elektronische borden geven aan waar in de stalling nog plek is. Zo hoef je je nooit meer in alle haast het leplazurus te zoeken.



Oh: en de eerste 24 uur is de stalling (die continu bewaakt wordt) gratis.



Wachttijd? Nog driekwart jaar en dan kan de fietsenstalling aan de noordzijde van station Tilburg, pal tegenover de LocHal, open. Het wordt een flinke jongen: 160 meter stalling loopt van de Willem II-passage (waar de ingang zit) tot aan het Burgemeester Stekelenburgplein. Met plaats voor 4000 fietsen.