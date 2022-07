Streekpark Klein Oisterwijk: vaste gasten eruit, Oekraïners erin

Het zit de nieuwe bewoners van Gelderak­kers niet mee: mogelijk weer vertraging, nu vanwege bouwweg

HILVARENBEEK - Bij bewoners in de Gelderakkers in Hilvarenbeek is onrust ontstaan over een tijdelijke weg. Die is aangelegd voor het bouwverkeer dat nodig is voor een nieuw gedeelte bij de woonwijk.

9:44