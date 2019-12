Streep door biomassacentrale in Gilze

Het bedrijf Brabant Warmte had de plannen voor de bouw van de centrale ingediend bij de gemeente. De stookinstallatie zou via een warmtenet enkele bedrijven in de directe omgeving van energie voorzien en moest op termijn ook woningen in de dorpskern en andere bedrijven een alternatief bieden voor stoken op gas.

Bureau Rebel uit Rotterdam maakte in opdracht van de gemeente een beoordeling van de plannen en had de nodige op- en aanmerkingen over de centrale. Tijdens de behandeling van het rapport bleek dat ook binnen de gemeenteraad de nodige bedenkingen leefden. Zes van de zeven politieke fracties gaven uiteindelijk een negatief advies af. Tot groot verdriet van verantwoordelijk wethouder Ariane Zwarts die zich alleen gesteund zag door haar eigen partij Gemeentebelang. De anderen wilden eerst een totaalbeeld, zodat bekeken kan worden in hoeverre een warmteleiding die door biomassa wordt gevoed een goed idee is.

Niet milieuvriendelijk

D66'er Frits van Vugt kwam al eerder in het geweer en noemde het stoken op hout absoluut niet milieuvriendelijk. “De C02-uitstoot is twee keer zo hoog als gas en schadelijke stoffen zoals fijnstof en dioxines worden uitgestoten. Het vestigen van een houtgestookte biomassacentrale in Gilze is inmiddels achterhaald als warmtebron en volstrekt in strijd met de laatste wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen.” Ook vreesde hij voor gezondheid van inwoners omdat de centrale op tweehonderd meter van de bebouwde kom zou komen. “Volstrekt onverantwoordelijk”, aldus Van Vugt.