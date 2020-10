Streep door wedstrijden, sportclubs in Midden-Brabant balen: ‘Ons goede gedrag wordt niet beloond’

Vangelis Pavlidis helpt Grieken aan een strafschop en een man meer bij zege

11 oktober Vangelis Pavlidis kreeg zondagavond een basisplaats bij Griekenland dat in het lege Olympisch stadion van Athene de koppositie in groep 3 van Nations League C verdedigde tegen Moldavië. Op slag van rust hielp hij zijn land flink op weg naar de 2-0 zege.