Streetrace Goirle schuift fietsevenement weer door: dit jaar geen evenement

GOIRLE - De Streetrace in Goirle gaat ook dit jaar niet door. Hoewel het inentingsprogramma om corona te bestrijden van start gaat, vindt de organisatie het te onzeker of een groot publieksevenement in mei al mogelijk is. ,,Het is simpelweg niet verantwoord om op dit moment grote verplichtingen met diverse partijen aan te gaan en nog langer wachten staat een goede organisatie in de weg", schrijft de organisatie in een persbericht.