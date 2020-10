Strijd om groenstrook in het ‘witte buurtje’ van Oisterwijk

,,Verbazing, verontwaardiging en een deuk in het vertrouwen in het lokaal bestuur”, is volgens een van hen het gevolg van de hap uit het plantsoen tussen de Hertog Hendriklaan en de Hertog Godfriedlaan.

Pieter Hoogeveen sprak donderdag de gemeenteraad toe, nadat VVD-raadslid Bianca Taapken het college al om opheldering had gevraagd. ,,Zachtjes gezegd is dit proces door een wethouder die altijd zegt te luisteren naar de inwoners niet lekker gelopen”, oordeelt zij over PGB-wethouder Dion Dankers.

Koop gesloten

De kwestie draait om een koopovereenkomst waarmee het college van Oisterwijk vorige maand heeft ingestemd. De nieuwe eigenaar van Hertog Hendriklaan 19 mag een 2,4 meter brede en 25 meter lange strook bij zijn perceel trekken.

Volledig scherm Pieter Hoogeveen sprak donderdagavond de gemeenteraad van Oisterwijk toe over de gewraakte verkoop van een groenstrook achter zijn huis aan de Hertog Godfriedlaan. © Tom Tacken

Volgens Hoogeveen worden daarmee de 'rechte lijnen en doorkijkjes’ doorbroken die Arnoud Bedaux ruim vijftig jaar geleden bij zijn ontwerp van de wijk aanbracht. De Stichting Jos Bedaux, vernoemd naar diens vader, schaart zich ook achter de petitie die veertig ondertekenaars vrijdag burgemeester Janssen aan willen bieden.

Voldongen feit

Hoogeveen beklaagt zich met name over de procedure. De behandelende ambtenaar zou telefoontjes en mails lang onbeantwoord hebben gelaten, waarna hij als achterbuurman met het voldongen feit van de verkoop werd geconfronteerd.

Geruchten in de buurt gaan dat de nieuwe eigenaar de grond als tweede oprit wil gaan gebruiken. Dat bestreed wethouder Dankers echter. Volgens hem is duidelijk afgesproken dat de strook groen blijft. Bovendien is het in Oisterwijk niet mogelijk dat een huis twee opritten heeft.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.