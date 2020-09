Strijd om Koningshoeven duurt voort, maar de Franse muurhagedis komt niets tekort

In een hoek van het voormalige HaCas-terrein op Koningshoeven, tussen het hoge onkruid, staat een open vierkante bak. Binnenin, tegen de houten wanden, liggen stoeptegels opgestapeld. Verder lijkt de bak leeg, maar Eva Henrard, adviseur bij ecologisch bureau NatuurInclusief, weet wel beter. Om de week brengt zij een bezoek aan Koningshoeven om te kijken of alles in orde is met de ruim twintig muurhagedissen die in het verblijf wonen.