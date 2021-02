Strijd tegen het geroep van de roek duurt voort: Hilvarenbeek haalt tientallen nesten weg

SP wil dat Tilburgse burgemees­ter ingrijpt bij opvang Ligthart­school: ‘Kwestie van veiligheid’

17:09 TILBURG - De SP in Tilburg heeft burgemeester Theo Weterings gevraagd om in te grijpen bij de daklozenopvang bij de Jan Ligthartschool. Volgens fractievoorzitter Helma Oostelbos is de situatie daar nu zo schrijnend dat het een kwestie van openbare orde en veiligheid is geworden en daar gaat de burgemeester over.