Strijden DENK en PVV weer om de macht in Tilburgs Stokhasselt? Wijk is smeltkroes van culturen

Cultuur in Tilburg zichtbaar via stadvanmakers.nl

10:24 TILBURG - Om kunst en cultuur in Tilburg online beter in beeld te brengen overwegen B. en W. om de website stadvanmakers.nl in het leven te roepen. Het idee is afkomstig van de raadsleden Bas Verberk D66), Ton Gimbrère (CDA) en Frans van Aarle (Lokaal Tilburg). De site moet een portal zijn voor de al bestaande sites over cultuur in de stad.