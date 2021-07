Stroeve start ‘testen voor toegang’ in Tilburg door gebrek aan personeel: beterschap beloofd

Door personeelsgebrek kon afgelopen weekend maar de helft van twintig plekken in Postelse Hoeve worden gebruikt, meldt de gemeente Tilburg. ,,Heel zuur”, aldus een woordvoerster, mede omdat de gemeente vorige week via haar mediakanalen liet weten dat Tilburgers nu ook in eigen stad getest kunnen worden. ,,Er stonden al achthonderd mensen ingeschreven, die zijn zaterdag wel getest maar aanmelden kon niet meer.”