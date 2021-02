Strooiploeg Hilvarenbeek baant zich vlot een weg door de witte wereld

HILVARENBEEK - Bericht vanuit de tractorcabine: ,,Ik zie een behoorlijk laagje sneeuw voor me, een centimeter of vier denk ik. En dat gaat redelijk van de weg af. Het is niet aangevroren.” Aldus Bart Ketelaars, gladheidsbestrijder in de zes dorpen van de gemeente Hilvarenbeek.

Ketelaars vertelt het op de dijk van het Wilhelminakanaal, tussen Biest-Houtakker en Haghorst. Dat is onderdeel van de route waaraan hij zondagochtend tegen 7 uur is begonnen. Bij de viermans-strooiploeg neemt hij de fietspaden voor zijn rekening.

De sneeuw is licht, het zicht dus goed

Het gisteravond vóór de sneeuwval gestrooide zout heeft zijn werk gedaan, constateert hij. Dat maakt het wegwerken van de witte laag met de schuif vooraan de trekker makkelijker. Achteraan de machine hangt de strooier voor een nieuwe dosis zout.

Wat Ketelaars betreft is de situatie die hij tegenkomt niet uitzonderlijk. De gevreesde sneeuwduinen heeft hij nog niet gezien. ,,Je hebt hier en daar wel wat ophoginkjes, maar dat stelt niet veel voor.” En de sneeuw die nog steeds valt is licht, het zicht is dus goed.

Quote Hier en daar zien we op de straten wel wat sneeuwho­pen. Die proberen we uit de weg te ruimen Wilfrank van Logten, Coördinator gladheidsbestrijding Hilvarenbeek

‘Niet zo spannend’ is ook het beeld dat Wilfrank van Logten, coördinator van de gladheidsbestrijding in Hilvarenbeek, heeft. ,,Op de straten in de dorpen zien we hier en daar wel wat sneeuw op hopen, twintig tot dertig centimeter. Die proberen we uit de weg te ruimen.”

In overleg met zijn collega in Goirle - de dorpen delen enkele wegen - heeft Van Logten zijn mensen om 7 uur de weg op gestuurd. Een nachtelijk schouwrondje had al aan het licht gebracht dat toen nog geen actie nodig was. ,,Onder de sneeuw lag een mooi paplaagje door het gisteravond gestrooide zout, van gladheid was geen sprake.”

Vijftig kilometer per strooibeurt

Elk van de vier voertuigen rijdt op een ronde circa vijftig kilometer, per strooibeurt gaat er 900 tot 1200 ton strooizout doorheen. Als de tractoren en de vrachtwagen weer terug zijn wachten koffie en worstenbrood. En daarna waarschijnlijk een tweede ronde. ,,Alleen om te schuiven, zodat we het zout dat nu is gestrooid kunnen activeren.”