Strooiveld om as te verstrooien in de natuur in Tilburgs gedenkbos

Gedenkbos de Spinder is een landgoed van 10 hectare dat wordt beheerd en onderhouden door vrijwilligers. In het gedenkbos kon tot nu toe alleen een eigen persoonlijk gedenkveldje gehuurd worden voor een periode van minimaal 5 jaar. Nu is er een algemeen strooiveld bijgekomen.

Crematorium Tilburg heeft al wel strooivelden in het eigen Afscheidspark. “Maar nabestaanden zijn vaak op zoek naar een plek in de natuur voor het verstrooien van as”, aldus directeur Mariëlle van den Heuvel van het crematorium. ,,In Tilburg was een dergelijke plek helaas nog niet beschikbaar. Samen met de vrijwilligers van Gedenkbos De Spinder hebben we daarom in dit bosgebied een speciaal uitstrooiveld gecreëerd.”