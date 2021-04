Struikelstenen zijn ook in Oisterwijk aan een poetsbeurt toe: messing verliest zijn glans

Bibliothe­ken Kaatsheu­vel en Loon op Zand in rode cijfers: gemeente schiet te hulp

25 april KAATSHEUVEL - Loon op Zand maakt bijna 32.000 euro over naar Bibliotheek Midden-Brabant. Het geld is bedoeld voor de bibliotheken in Kaatsheuvel en Loon op Zand, die door de coronacrisis in de rode cijfers zijn beland. Afgelopen jaar sloten de bibliotheken af met een tekort van ruim 15.000 euro. Ook voor dit jaar wordt een tekort verwacht.