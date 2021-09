Struinen door veertig Tilburgse tuinen

Op Groene Voet heeft voor de zesde keer een Tuinenroute uitgestippeld. De tuinen - te zien op 11 en 12 september- lopen flink uiteen, maar wat zij voornamelijk gemeen hebben is ‘een hoge tuinscore’ vanwege de aandacht voor water, schoonheid, hittebestendigheid en ‌biodiversiteit‌. Dat is steeds harder nodig in een heter wordende stad, aldus Op Groene Voet.

Dit jaar is er naast aandacht voor tuinen ook ruimte voor de kunsten. Tilburgse creatieve makers exposeren of werken er aan allerlei moois. De deelnemende makers zijn heel divers. Van hout-‌ ‌of‌ ‌textielbewerking,‌ ‌schilder-‌ ‌en‌ ‌tekenwerken,‌ ‌fotografie‌ ‌tot ‌bloemenkunst.‌ ,,In Frankrijk is Les arts & jardins‌ al jaren een zomers fenomeen, maar in Nederland is het nog minder bekend.” ‌