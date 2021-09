Studenten die niet in de regen willen lopen, moeders met kinderen én Barry Hay zitten in de fietstaxi van Theo

Theo Smeele (57) werkte 25 jaar lang op kantoor, in het verzekeringswezen. Tot hij in 2014 zijn baan verloor. Hoe anders is zijn werkzame leven nu. Zongebruind, met een zonnebril op het hoofd en gekleed in een wielershirt, korte broek en sandalen rijdt hij met zijn fietstaxi door het Tilburgse stadscentrum. ,,Het contrast kan eigenlijk niet groter”, zegt Smeele. ,,Vroeger zat ik altijd binnen. Nu ben ik bijna altijd buiten en fiets ik gemiddeld 5 uur of 25 kilometer per dag.”

Het afscheid van zijn voormalig werkgever leverde Smeele ‘een klein presentje’ op, wat de Tilburger wilde investeren in een eigen bedrijf. ,,Ik heb altijd gefietst en kwam in contact met iemand die activiteiten op fietsgebied organiseerde. Daarna besloot ik ervoor te gaan. De keuze om dit te gaan doen, heeft me de vrijheid gegeven om de dingen te doen zoals ik het wil, zoals ik met mensen om wil gaan. Ik hoefde geen verantwoording afleggen, dat was ik ook een beetje zat.”

Quote Zonder motor zou het sowieso niet lukken, want het gaat om fietsen van 150 kilo Theo Smeele, Fietstaxi

En dus werkt Smeele nu vooral met zijn benen. ,,Het is zwaar op het moment dat je weg wilt rijden, maar ik heb iets uitgespookt met de fiets waardoor ik sneller ondersteuning krijg van de motor. Zonder motor zou het sowieso niet lukken, want het gaat om fietsen van 150 kilo.”

Eerste date

Smeele heeft in totaal drie fietsen die elk 3 meter lang zijn en naast de bestuurder twee personen kunnen vervoeren. ,,In principe doe ik het alleen’’, zegt Smeele. ,,Maar als er werk is voor meer fietstaxi’s, springen vrienden van me bij op zaterdagen en zondagen.”

En naast dat je lekker buiten bent, maak je als chauffeur van de fietstaxi ook nog eens wat mee. ,,Mijn publiek bestaat uit moeders met kinderen, toeristen, maar ook studenten van Olof die niet door de regen willen lopen. Het is voor mensen een keer wat anders.”

Volledig scherm Theo Ceelen van Fietstaxi Tilburg © Stan Schrijen

,,Mijn eerste rit van het jaar was voor een jongen die een eerste date had met een meisje en mij geboekt had. Ik heb ze later nog wel eens gezien, het is helaas niets geworden”, zegt Smeele, die genoeg meekrijgt van de achterkant en ook al beroemdheden als Barry Hay vervoerde. ,,Je hoort van alles en mijn neiging me ermee te bemoeien is groot, maar ik vind dat ik niet overal op moet reageren.”

Goedkoop

En dan moet Smeele weer aan het werk, want Anh-Khoa Ttan (19) uit Duitsland en Fedirico Remirez (21) uit Mexico, twee nieuwbakken FHK-studenten willen vanaf het Centraal Station naar school gebracht worden met de fietstaxi. ,,Mensen zeggen ook wel riksja of tuktuk, al vind ik dat laatste eigenlijk een beetje een scheldwoord.”

Voorlopig heeft Smeele genoeg aanloop. ,,Er zijn niet zoveel Nederlandse steden waar dit concept werkt. Het is belangrijk om connecties te hebben, bijvoorbeeld voor klussen via de gemeente.”

Binnen de cityring kost een ritje 5 euro per persoon, 8 euro is de prijs voor twee personen. ,,Ik heb het idee dat ik nog wat te goedkoop ben”, zegt Smeele, die nog meer plannen in de pijplijn heeft. ,,Ik wil het beeld dat het leuk is om een fietstaxi te nemen voor een toer door de stad verder uitdragen. Dat doe ik nu ook al met een tocht langs kerken en kloosters, daar vertel ik zelf dan het een en ander bij.”