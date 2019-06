Studenten eisen 138.000 euro van WonenBreburg als vergoeding voor overlast

TILBURG - Tweeëennegentig Tilburgse studenten eisen dat woningcorporatie WonenBreburg hen ieder 1.500 euro betaalt. Dit als schadevergoeding voor overlast tijdens twee verbouwingen in het complex waar ze wonen, Intermezzo aan het Professor de Moorplein. De corporatie is niet van plan de in totaal 138.000 te betalen.

Het AdvocatenCollectief in Tilburg vertegenwoordigt de studenten. In een brief aan WonenBreburg stelt dit dat de corporatie ‘hun woon- en huurgenot geschaad’ heeft in twee werkperioden, in 2016 en 2018.

Het tweede karwei betrof het aanbouwen van 32 appartementen vanaf juli vorig jaar. ‘De overlast door de timmer- en boorwerkzaamheden was niet alleen indringender dan gedacht, maar duurde ook veel langer dan bedoeld', stelt Jean-Louis van Os van het AdvocatenCollectief in de brief.

Een woordvoerster van WonenBreburg erkent dat de planning is uitgelopen en dat er overlast was. ,,Maar we hebben vooraf en tijdens de werkzaamheden van alles geprobeerd te regelen om die zoveel mogelijk te minimaliseren. De studenten hebben daarin ook mee kunnen denken, we overlegden met een klankbordgroep. Van begin af aan is ook gezegd dat er geen schadevergoeding zou zijn. Van die mening wijken we ook nu niet af.”

Na een gesprek met de klankbordgroep verstrekte WonenBreburg afgelopen winter wel een cadeaubon van 25 euro aan de studenten. ‘Zij nemen geen genoegen met die fooi en voelen zich afgescheept', stelt het AdvocatenCollectief nu.