Studenten Fontys moeten festival in Mexico tot een succes maken: ‘We willen meer Nederlandse kwaliteit toevoegen’

Tussen 2 en 18 november zijn de internationale studenten van Fontys ACI in Mexico om hun opdracht uit te voeren. ,,Op het gebied van dancefestivals loopt Nederland voor. We willen meer Nederlandse kwaliteit toevoegen en daarom zijn we bij de opleiding uitgekomen", zegt organisator Niels van Vijfeijken, die Dreamfields voor de tweede keer in Mexico organiseert.

Internationale branche

Projectleider en verantwoordelijke voor de minor Dance Industry, Mark van Bergen ziet dat de dance-industrie een internationale branche is. ,,Dit is terug te zien in de zestien studenten die naar Mexico gaan. De groep bestaat onder andere uit Australiërs, Fransen en Nederlanders. Steeds meer studenten hebben de ambitie om te werken in de wereld van dj's, labels en festivals. Inmiddels is er een wachtlijst voor onze minor."

Een van de studenten die deel uitmaakt van het selecte groepje is Australiër Hayden Bradshaw. Hij is onder andere actief als dj en producer en won vorig jaar in eigen land de dj-competitie 'Your Shot Won'. ,,Het is geweldig om deel uit te maken van de scene, die heel anders is dan in Australië. Het aanbod dat je in Nederland hoort is enorm. Dat maakt mij beter als dj. Dat we straks verantwoordelijk zijn voor een stukje van de organisatie van zo'n groot evenement, had ik nooit verwacht."