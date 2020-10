Studenten gaan met posters corona te lijf: ‘Zingen op een biercantus. Daar doen we het voor'

De Tilburgse aftrap van de campagne 'Studenten doen het voor' was deze woensdagmiddag enigszins uitgekleed. De delegatie van studentenvereniging St. Olof moest verstek laten gaan. Zij zaten, hoe treffend, in een verplichte quarantaine. Wie ook ontbrak: de gemeente Tilburg, daarvan was de reden onbekend. ,,Dan zal ik wel een foto maken en die naar Theo Weterings versturen", zei Rector Magnificus van de Universiteit van Tilburg Wim van de Donk, die wel aanwezig was en de taak op zich nam om de burgemeester in te lichten over de campagne.