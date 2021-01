Studenten hebben moeite met avondklok: ‘Beetje bij beetje wordt onze vrijheid kleiner’

Timo van der Stokker is 21 jaar, studeert Mechanical engineering op de universiteit in Eindhoven en woont in Goirle.

Volledig scherm Timo van der Stokker

,,Ik heb m’n Playstation er maar weer bij gepakt. Gamen met vrienden is op dit moment een van de weinige dingen die nog mag”, grinnikt Van der Stokker. Veel gamen zoals vroeger is weer dagelijkse kost geworden voor de student, die nog van geluk spreekt dat de klok juist nu ingaat. ,,Ik heb tentamens momenteel, dus een feestje had ik ook zonder corona over moeten slaan.”

,,Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik het leuk vind, zo’n avondklok. Er zijn überhaupt al meer winterdepressies door alles wat corona met zich meebrengt, vooral bij jongeren. En als klap op de vuurpijl ook nog een avondklok. Ik snap alle maatregelen en heb er begrip voor, dus ik hou me ook aan vrijwel alle regels. Maar ze leuk vinden doe ik niet.”

Er alsnog op uit gaan en dan de hele avond en nacht met vrienden chillen ziet hij ook niet zitten. ,,Dan wordt het meteen weer zo’n lange avond, dat is juist niet wat ik zoek in deze tijden. Gewoon even kort bijpraten met een vriend, daar gaat het om. Dat kan je dag in deze tijden al zoveel beter maken. Ik pas ook echt op vanwege het virus, maar met elkaar ’s avonds even afspreken gaat nu ook niet meer. Het is allemaal verre van ideaal.’’