Studenten in de ‘altijd rustige’ Brahmsstraat? Bewoners hofje met zijn allen naar de rechter

Circus Ronaldo na twintig jaar terug in Tilburg. Ook veel Tilburgse acts op circusfes­ti­val Circolo

TILBURG - Het is ruim twintig jaar geleden dat het succesvolle Circus Ronaldo voor het laatst zijn tent opzette in Tilburg. Tijdens Circolo is het Vlaamse circus terug in de stad, met zesde en zevende generatie artiesten.

10 augustus