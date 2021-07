Studenten St. Joost vertellen met foto en film over Tilburg: ‘De meeste daklozen zitten helemaal niet in het park aan het bier’

TILBURG - Student Stijn legt met zijn camera het stigma rondom daklozen vast en er zijn twee films gemaakt over ondernemers op de Korvelseweg. In atelier NS16 is tot en met zondag de expositie ‘Nieuwe wegen, oude sporen te zien’. Derdejaarsstudenten van kunstacademie St. Joost maakten in opdracht van de gemeente uiteenlopende fotoseries en video’s over de stad.

De wijk in, op zoek naar verhalen, en die vervolgens vertellen in de vorm van film en fotografie. Achttien studenten van de opleiding Photography, Film & the Digital laten vanaf vandaag zien wat ze in drie maanden tijd in Tilburg hebben gedaan.

Stigma daklozen

Het was niet makkelijk voor Stijn Terpstra (20) om iemand voor zijn camera te krijgen. Hij onderzocht het stigma wat vaak rondom daklozen hangt. ,,De meesten zitten helemaal niet in een park aan het bier; dat zijn de daklozen die we zien.” Daar kwam Stijn achter toen hij sprak met een inmiddels ex-dakloze die anoniem wil blijven. De man verloor mede door corona zijn onderneming en huis. ,,Het kan iedereen gebeuren.”

In zijn fotoserie laat hij opvangplekken zien en fotografeert hij onder andere de man die hij meerdere keren interviewde. ,,De gesprekken waren heftig en persoonlijk. De man was erg bewust van hoe er naar hem werd gekeken. Hij maakte zich enorme zorgen om mijn eigen toekomst. De studieschulden en de steeds maar stijgende woonprijzen. Hij kon er niet over ophouden.”

Groenewoud

De fotoserie van Terpstra is een van de projecten die dit weekend in atelier NS16 te zien is. Er zijn ook twee films over de Korvelseweg en een serie over de verdwijning van de ateliers in de Rozenstraat.

Vandaag en morgen is er ook een expositie in en over de wijk Groenewoud. Bij het Pater van den Elsenplein laat een andere groep studenten van de opleiding door middel van film en foto positieve verhalen over de wijk zien.

Eén van de foto's van de serie van Terpstra. © Stijn Terpstra