Studenten Tilburg University willen Shell weren tijdens bedrijvendagen op campus

De komst van Shell en ExxonMobil naar de economische bedrijvendagen in Tilburg stuit op verzet. Dit evenement dat vrijdag van start gaat, is bedoeld om de doorstroom van studie naar werk beter te laten verlopen. Een groep studenten onder de naam ‘Oil on Campus’ tekende met een open brief protest aan tegen de komst van de twee grote oliebedrijven. Volgens de studenten is de komst van de multinationals in tegenspraak met de duurzaamheidsdoelstellingen die de universiteit zichzelf heeft gesteld. Door deze bedrijven op de campus te verwelkomen ‘keurt TiU deze bedrijven op subtiele wijze goed als potentiële werkgevers en legitimeert zij hun schadelijke activiteiten’, staat in de open brief, die intussen door meer dan 250 mensen is ondertekend.