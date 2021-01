Studenten van Fontys in Tilburg houden Pilsconferentie: drankspelletjes voor de webcam

Kingsen en muziek

Vanachter hun webcam konden de aanwezigen meedoen aan een muziekbingo, drankspelletjes als kingsen en luisteren naar mixtapes van dj's. ,,We hebben het zo ingericht dat iedereen thuis in zijn eentje deel kon nemen", zegt Joost Eras, die samen met medestudenten van Fontys Creative Industries Yannic van de Klundert, Aniek Verschoor en Timo Ghijsens verantwoordelijk was voor de organisatie. ,,Wanneer iemand bingo had, kon diegene een WhatsAppje sturen naar de redactie, wat dan direct werd doorgespeeld. En tijdens de activiteiten zagen de deelnemers elkaar via de webcam. Op die manier ontstond er interactie tussen de deelnemers."

De avond werd live uitgezonden vanuit de studio van het Fontys-gebouw op Stappegoor en in goede banen geleid door twee heuse presentatoren. Dat de show in een schoolomgeving werd opgenomen had één nadeel: ,,De presentatoren deden zelf mee aan de drankspelletjes, maar omdat we in het gebouw van Fontys zaten moest dat voor hen op een alcoholvrije manier", zegt Eras.

Link met actualiteit

Het was voor de studenten improviseren in aanloop naar het evenement. ,,Door de huidige coronaregels en lockdown is het organiseren van een fysiek evenement in het kader van onze opleiding op dit moment niet aan de orde. Vandaar dat we na hebben gedacht over wat wel mogelijk is en ook nog eens een link heeft met de actualiteit. Er zijn al veel online evenementen voor jongeren, maar nog niet op een interactieve manier. Wij hebben het zo omgetoverd dat het interessant is voor studenten. We hebben nog gevraagd of de minister president ook mee wilde doen, maar Mark Rutte heeft niet ingelogd.”

Quote Wat ons betreft zit er misschien nog wel een tweede editie in Joost Eras

Een ticket voor De Pilsconferentie kostte vijf euro en de opbrengst gaat na aftrek van kosten naar Stichting Join Us, een organisatie die zich inzet om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan. ,,We willen graag een bijdrage leveren om jongeren in deze tijd minder eenzaam te laten zijn", zegt Eras. ,,In onze advertenties op social media als Facebook en Instagram hebben we ons ook gericht op de doelgroep tussen 18 en 25 jaar. En we hebben contact gezocht met studentenverenigingen die hun leden hebben gemaild over de avond. Wat ons betreft zit er misschien nog wel een tweede editie in."