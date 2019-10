Studentenvereniging Olof haalt geld op voor Nierstichting

,,Wij hebben de samenwerking met de Nierstichting hoog in het vaandel staan", zegt Kayleigh Schmitz, voorzitter van Olof. ,,Onze eerstejaars worden op deze manier ook meteen bewust van het feit dat wij als Olof graag iets doen voor de maatschappij.”

Naast de collecte voor de Nierstichting organiseert de studentenvereniging in samenwerking met Serve the City elk jaar een Spoorlaanborrel en buurtbarbecue op verschillende plekken in Tilburg. Daarnaast houdt het jaarlijks een bejaardendiner en wandelen leden van Olof op donderdagmorgen met ouderen. Hiermee wil de vereniging laten zien dat het studentenleven niet enkel bestaat uit drank en feesten.