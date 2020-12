Stuiterbal viert een feestje met familiespelshow

HAGHORST - Een echt Stuiterbal in Haghorst? Daar is nog veel onzeker over, maar een feestje komt er, zo belooft de organisatie achter het carnavalsfeest. Dit jaar zelfs nog, met een familiespelshow van achter je laptop.

Stichting J-town, organisator van het Stuiterbal, moet creatief zijn vanwege corona. ,,Normaal gesproken hebben we leuke kleine evenementen met verschillende artiesten. Nu hebben we iets gevonden om deze te vervangen: een spelshow op 12 december. Voor met vrienden op de bank", zegt Christ van Dorst van de organisatie. De show is een logisch vervolg op een online bingo. ,,Die werd zo goed ontvangen dat we hiermee door willen gaan."

,,Het is even wat anders dan een film", vervolgt Van Dorst. Voor 13 euro kun je meedoen. ,,Je moet het voor je zien als een echte zaterdagavond, een familieprogramma op de televisie. Met spelletjes, muziek en lokale presentatoren willen we iets doen voor de bewoners van Hilvarenbeek en omstreken. Ook de prijzen die je kunt winnen zijn van lokale bedrijven, zo proberen we deze te steunen."

Jubileum

Normaal gesproken zou Van Dorst met de andere mensen van J-town allang zijn begonnen met de voorbereidingen voor Stuiterbal 2021. De organisatie houdt er rekening mee dat het carnavalsfestival niet door kan gaan zoals de bezoekers dat gewend zijn. ,,Het zou de elfde keer zijn, een carnavalsjubileum had het moeten worden. Als het op kleine schaal gevierd kan worden, bijvoorbeeld met duizend man, willen we dat proberen. En misschien houden we een livestream van de carnavalsshow met alle artiesten. We hebben in elk geval besproken om op andere voet verder te gaan. Wat we gaan doen, dat is nog niet duidelijk. Wel dat het een feest gaat worden."

Voor meer informatie: degroteonlinetvshow.nl.