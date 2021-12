Stuk steen valt uit flatbalkon op rug Tilburger: ‘Ik ben blij dat het niet op het hoofd van mijn dochter viel’

Man overvallen na afspraak via Twitter, Tilburgse opgepakt

KERKDRIEL - Een man uit Kerkdriel is woensdagavond rond 22.45 uur in zijn woning overvallen. Hij had via Twitter een afspraak gemaakt met een vrouw. Deze vrouw ging bij de man op bezoek, waar hij op een gegeven moment tegen zijn wil werd vastgehouden, onder bedreiging van een vuurwapen of iets dat daarop leek.

9 december