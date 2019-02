Stuk tegel van gevel De Dirigent in Tilburg-Noord viel naar beneden, school omzoomd met hekken

Het voorval vond plaats buiten schooltijd. De gemeente heeft in samenspraak met de scholen die in het pand gevestigd zijn, besloten de muren te omheinen. Ook worden alle wandtegels gecontroleerd.

45 tegels voldoen niet

Het gebouw biedt onderdak aan onder meer twee basisscholen en een kinderopvang. Er zitten ongeveer 450 tegels aan de wand. Na een eerste telling lijken er 45 niet aan de kwaliteitsnormen te voldoen. Dat vertelt een woordvoerder van de gemeente Tilburg. ,,De bouwhekken zijn geplaatst om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. We gaan er niet vanuit dat er nog stukken tegel loslaten, maar we nemen het zekere voor het onzekere.''

Controle van montage stenen

Hoe het stuk tegel is losgekomen, is nog niet duidelijk. De gemeente heeft een bureau ingeschakeld dat de montage van de stenen moet controleren. Daarbij moet datzelfde bureau advies geven over wat de vervolgstappen zijn. Dat rapport moet eind maart klaar zijn. Daarna kan er ook duidelijkheid komen over wie verantwoordelijk is.

Eerste zorg is veiligheid

,,Met een schuldvraag zijn we momenteel niet bezig. Dat kan ook een complexe vraag zijn, omdat er drie eigenaren zijn van het gebouw: de gemeente en de twee basisscholen. Daarbij is er tijdens de bouw in 2011 gewerkt met verschillende aannemers en onderaannemers'', vertelt de woordvoerder. ,,Onze eerste zorg is de veiligheid, zodat het gebouw weer volledig in gebruik kan worden genomen. Daarna gaan we pas kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren.”