Stukje kanovaren vanaf Moergestel, en je waant je ‘in de Amazone’

Laten we samen de aandacht van de gemeente afleiden van de Korte Heuvel

22 augustus The Wall Of Never Happened. Heet -ie. De muur bij de Koepelhal. Een hangplek voor posters. Van gecancelde evenementen. Zo doen wij dat hier. Mag er een lange zomer lang geen festival doorgaan, hangen we alle afgelaste affiches gewoon naast elkaar en maken we dáár iets leuks van. Inclusief witte Hollywoodbelettering. Niet te missen.