Stukken gestolen auto gevonden in de bossen bij Kaatsheuvel

De bodem ligt bezaaid met gevallen blaadjes en daartussen en -op het dak van een auto, los geslepen van de rest van de carrosserie. Dichtbij ligt ook nog een onderdeel dat lijkt op het dashboard en een stuk voorruit. Daarbij liggen nog enkele losse stukken en tassen met rotzooi.



Dat alles is achtergelaten in de bossen langs de Waalwijksebaan in Kaatsheuvel. De politie tast nog in het duister over wat er precies op die plek gebeurd is en roept getuigen op zich te melden.