Stuntelende zoekers naar geluk in debuutroman oud-directeur Natuurmuseum Brabant

TILBURG - De steenkruier heeft het zwaar, zijn werk aan de dijk is nooit af. Toch sjouwt hij door. Net als de mens die rusteloos zoekt naar een ongrijpbaar geluk. Voor bioloog, kunstenaar en schrijver Frans Ellenbroek is Bernard, de antiheld in zijn debuutroman De Steenkruier , een eigentijdse Sisyphus. Telkens als hij met zijn last boven aan de berg is, rolt die naar beneden.

Frans Ellenbroek (Den Haag, 1951) brengt zijn personages flink in de problemen. Toch spat het plezier af van zijn boek over kunstbedrog en ‘de vertederende onvolmaaktheid van de mens’. Ellenbroek was tot 2018 directeur van het Natuurmuseum in Tilburg. Hij presenteert zijn boek zondag 12 december in zijn woonplaats Tilburg. Als bioloog schreef hij over natuur en cultuur.

Waarom nu een roman?

,,Een roman schrijven wilde ik al lang. Een hele klus, maar een ontzettend leuke. Zo leuk dat ik al aan mijn volgende boek werk.”

Kunstwereld bespotten

Je schrijft over stuntelende zoekers naar geluk, maar bespot ook de kunstwereld. Bernard gooit een kom tomatensoep over een ‘foeilelijk’ werk van Herman Brood. Over de veilingopbrengst van 22 miljoen voor werk van Willem de Kooning denkt hij: ‘De wereld wordt gek, een stuk linnen met wat verf erop’.

Ellenbroek: ,,Er zijn veel leuke en interessante mensen in galeries en musea, maar er is ook dikdoenerij. Tussen echt en nep ligt maar een dunne scheidslijn. Ik zag op tv deskundigen die beweerden dat er meer vervalsingen in musea hangen dan we weten. Ik geloof ze.”

Het verhaal speelt vooral in Den Haag. ,,In de Zoutmanstraat zat de sigarenwinkel van mijn vader. Bernard woont er boven. Verder zoog ik alles uit mijn duim.”

Bernard, een pechvogel van middelbare leeftijd, houdt van romantische schilderkunst, Mahler en Bach. ‘Slimme jongens die bakken met geld verdienen, dat is niet mijn wereld’, denkt hij. Maar zijn werk verveelt hem en hij verveelt zijn vrouw Martha. Zij heeft haar wallen, rimpels, borsten en lippen laten doen. De veel jongere beeldhouwer Bruno (paardenstaartje, getatoeëerde nek, gebeeldhouwde billen en Harley Davidson) is haar minnaar. Ellenbroek leefde zich uit op deze plat pratende Hagenees. ,,Hij mag best een karikatuur zijn.”

Voor Bernard tijd om zijn eigen leven te restaureren. Hij maakt kennis met Bruno, de bloedmooie fotografe Patty en kunstprofessor Martha, onderwerpt zich aan spannende erotiek en stort zich in de kunstzwendel. Iedereen trapt erin. Hij beseft dat hij leeft, durft weer van liefde te dromen. Zijn vrouw ziet hem met nieuwe interesse. En dan slaat het noodlot toe.

In fictie mag alles

Er zit veel toeval in je boek.

,,Dat klopt, maar alles mag in fictie. Leuk hoe iets gaandeweg ontstaat. Ik leerde Bernard steeds beter kennen. Ik vroeg me af: wat gaat hij nu doen, wat past bij hem. Het spannende element is gegroeid. Hoe zorg ik dat de lezers door willen naar de volgende pagina, het volgende hoofdstuk?”

Frans Ellenbroek – ‘De Steenkruier’. Godijn Publishing, 20,99 euro. Omslagontwerp Maarten Meevis. Afbeelding omslag: Willem de Kooning, Zonder titel XV, 1981, collectie De Pont, Tilburg.

Volledig scherm De omslag van de debuutroman van Frans Ellenbroek, oud-directeur van het Natuurmuseum Brabant.