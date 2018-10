Succesvolle foodtruck-ondernemers starten reis- en pizzabar in de Willem II-straat

Di 23 okt: Een wand met Lonely Planets, muurschildering van een wereldbol en pizza's met toppings van over de hele wereld. In de Willem II-straat, in het voormalige pand van restaurant Frank & Vrij, strijkt een reizigers- en pizzabar neer.

,,Denk aan een Holy Guacamole-pizza uit Mexico, een Indiase of Thaise pizza of eentje met falafel“, vertelt Kim van der Hoff. Ze lacht: ,,Niet alle recepten zullen meteen een succes zijn, maar we gaan het uitproberen. We blijven ver weg van wat de pizzaketens al doen.“

Mensen kunnen er straks ook een biertje drinken, antipasti (Italiaanse aperitiefhapjes) eten of een pizza delen. ,,Ik ben zelf altijd heel erg van het tapasidee geweest.“

Foodtrucking

Samen met compagnons Martine en Arthur stapt ze vrij onbezonnen in de onderneming: het concept is er, de precieze invulling volgt vanzelf. Zo ging ze, met succes, eerder ook al te werk. In 2011 haalde de onderneemster in het Noorden des lands een kleine caravan op, die ze op de parkeerplaats van haar ouders tot foodtruck verbouwde. De onderneming groeide zo snel dat ze in 2015, toen met Martine, vijf foodtrucks had. Onder meer een Frietjes & Groentjes-busje, een Tasty Tosti-caravan en de Just say CHEESE-keet.

,,We stonden met Frietjes & Groentjens (groentefrietjes) meerdere keren in de Tilburgse Foodhall 88 en maakten met de kaas-truck deel uit van de Nederlandse delegatie die naar de 34e Wereldtentoonstelling in Milaan trok“, vertelt Kim. ,,Maar met vijf foodtrucks hou je geen leven meer over.“

Ze schaalden het ‘foodtrucken‘ terug. Staan alleen nog met twee concepten nog in de Down Town Gourmet Market in Eindhoven, een openluchtrestaurant met heel veel verschillende keukens.

Naam