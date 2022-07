‘Supervrijwilliger’ Albert van den Brand (73) is de veertigste Udenhoutse Broeder

Met zijn benoeming is Van den Brand de veertigste Udenhoutse Broeder, een genootschap dat zijn oorsprong heeft in het Udenhoutse carnaval. ,,In 1982 werd het Genootschap van d’n Udenhoutse Broeder opgericht. Elk jaar wordt iemand benoemd die zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Udenhoutse en/of Biezenmortelse gemeenschap”, vertelde Van Kempen na afloop van de bekendmaking. Inmiddels zijn nog 28 Broeders (ook vrouwen worden Broeder genoemd) in leven.

Scouting, kermis, kerst en beachvolleybal

Omdat de titel nauw samenhangt met carnaval, was de bekendmaking tot twee jaar terug in de weken voorafgaand aan carnaval. Dit jaar is het voor het eerst in de zomer. ,,Al enkele jaren zijn we te gast in zorgcentrum Eikelaar, maar die durfden het dit jaar met carnaval vanwege corona nog niet aan. Vandaar dat we nu aansluiten bij het concert van de harmonie.” Of dat een blijvertje is, weet Van Kempen niet. ,,We zullen straks vast van iedereen de ervaringen horen. Als vader Abt zal ik de laatste zijn die zegt dat we terug moeten naar de Eikelaar of dat het hier moet blijven. Alle opties blijven open.”