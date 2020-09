Supervrijwilliger’ Henk Berben in Oisterwijk overleden

Man achter woning in de Griegstraat door noodlottig ongeval overleden, verdachten vrijgela­ten

23 september TILBURG - De man die dinsdag in de Griegstraat is gevonden door hulpdiensten is overleden door een noodlottig ongeval. Er zijn volgens de politie geen strafbare feiten gepleegd en de twee verdachten die waren opgepakt zijn daarom vrijgelaten.