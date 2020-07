Surinaamse soldaat viel voor Tilburgs meisje: liefde zonder kleur in tijden van oorlog

Agent in het gips na aanval van arrestant in cellencom­plex in Tilburg

5 juli Een politiemedewerker is zaterdag verwond door een arrestant die agressief gedrag vertoonde in een cellencomplex aan de Ringbaan-West in Tilburg. Wat de precieze verwondingen zijn, maakte de politie niet bekend. Wel lieten ze weten dat de medewerker voorlopig nog in het gips zit.